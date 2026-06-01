Самые большие кристаллы в мире скрыты в опасной пещере: не каждый рискнет войти в нее (видео)

В Северной Америке расположена пещера, где кристаллы могут достигать невероятных 11,4 метра в высоту, однако ученые предупреждают, что вход в эту пещеру невероятно опасен.

Пещера Кристаллов расположена примерно в 300 метрах под поверхностью Сьерра-де-Наика в штате Чиуауа, Мексика и была обнаружена лишь в 2000 году. Она представляет собой огромную, наземную пещеру, где находятся самые крупные известные кристаллы на планете — это место одновременно прекрасно и смертельно опасно, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Занимая U-образную форму в глубине горы, Пещера Кристаллов имеет размеры 30 на 10 метров и сверху донизу покрыта огромными белоснежными кристаллами селенитового гипса. По словам исследователей, самый высокий из кристаллов пещеры весит около 12 тонн и имеет ширину около 1 метра, а его высота достигает 11,4 метра — для сравнения, это более чем в шесть раз превышает рост среднего человека.

Відео дня

Этот живописный интерьер может завораживать, однако Пещера Кристаллов также является невероятно опасным местом — пещера закрыта для посещения, поскольку посещение этого места может обернуться катастрофой.

Дело в том, что внутри пещеры температура постоянно достигает около 58 градусов по Цельсию, а уровень влажности держится на уровне 90-99%. В результате пребывание в пещере более 10 минут без защиты может привести к скоплению жидкости в легких и даже к смерти.

Ученые, исследующие пещеры, используют специальные термозащитные костюмы с дыхательными аппаратами, подающими свежий воздух. Это позволяет увеличить время исследования с примерно 10 минут до 15-60 минут.

Даже в защитном снаряжении невероятно гладкие и покрытые конденсатом поверхности кристаллов представляют опасность для тех, кто пытается проникнуть внутрь. Кристаллы, некоторые из которых весят более 50 тонн, состоят из гипса, мягкого минерала. Простыми словами, опасность заключается в том, что кристаллы невероятно легко могут сломаться и сместиться под давлением посетителей пещеры.

Предыдущие исследования уже показали, что гора, в которой находится множество пещер с гигантскими гипсовыми кристаллами, образовалась около 26 миллионов лет назад из скопления магмы, давившей на поверхность Земли и образующей холм. Пещеры в горе заполнены горячей водой, богатой сульфатом кальция, что, в свою очередь, способствовало росту кристаллов. Хотя сульфат кальция может образовывать несколько различных минералов, доминирующим минералом в пещерной системе горы является прозрачная разновидность гипса, называемая селенитом.

Ангидрит, минерал, образующийся в присутствии кислой сульфидной воды и ионов кальция, также в изобилии присутствовал в горячих пещерных водах. Вскоре после образования горы, когда вода была максимально горячей, образовались залежи ангидрита.

В 2017 году микробиологи NASA изучили пещеру и обнаружили микробы, застрявшие в жидких включениях внутри кристаллов. После извлечения и успешного восстановления в лаборатории они оценили возраст этих микробов примерно в 50 000 лет и предположили, что они питались марганцем и железом, содержащимися в кристаллах.

Напомним, ранее мы писали о том, что под поверхностью Земли есть пещера, полная гигантских кристаллов: кто поместил их туда.

Ранее Фокус писал о том, что в Малайзии нашли пещеры со скелетами и кристаллами: собрано более 70 тыс. артефактов.

При написании использовались материалы IFLScience.