Найбільші кристали у світі приховані в небезпечній печері: не кожен ризикне увійти у неї (відео)

У Північній Америці розташована печера, де кристали можуть сягати неймовірних 11,4 метра заввишки, проте вчені попереджають, що вхід до цієї печери неймовірно небезпечний.

Печера Кристалів розташована приблизно за 300 метрів під поверхнею Сьєрра-де-Наїка в штаті Чіуауа, Мексика, і її було виявлено лише 2000 року. Вона являє собою величезну, наземну печеру, де знаходяться найбільші відомі кристали на планеті — це місце одночасно прекрасне і смертельно небезпечне, пише Фокус.

Займаючи U-подібну форму в глибині гори, Печера Кристалів має розміри 30 на 10 метрів і зверху донизу вкрита величезними білосніжними кристалами селенітового гіпсу. За словами дослідників, найвищий із кристалів печери важить близько 12 тонн і має ширину близько 1 метра, а його висота сягає 11,4 метра — для порівняння, це більш ніж у шість разів перевищує зріст середньої людини.

Цей мальовничий інтер'єр може заворожувати, проте Печера Кристалів також є неймовірно небезпечним місцем — печера закрита для відвідування, оскільки відвідування цього місця може обернутися катастрофою.

Річ у тім, що всередині печери температура постійно сягає близько 58 градусів за Цельсієм, а рівень вологості тримається на рівні 90-99%. У результаті перебування в печері понад 10 хвилин без захисту може призвести до скупчення рідини в легенях і навіть до смерті.

Учені, які досліджують печери, використовують спеціальні термозахисні костюми з дихальними апаратами, що подають свіже повітря. Це дає змогу збільшити час дослідження з приблизно 10 хвилин до 15-60 хвилин.

Навіть у захисному спорядженні неймовірно гладкі та вкриті конденсатом поверхні кристалів становлять небезпеку для тих, хто намагається проникнути всередину. Кристали, деякі з яких важать понад 50 тонн, складаються з гіпсу, м'якого мінералу. Простими словами, небезпека полягає в тому, що кристали неймовірно легко можуть зламатися і зміститися під тиском відвідувачів печери.

Попередні дослідження вже показали, що гора, в якій розташовано безліч печер з гігантськими гіпсовими кристалами, утворилася близько 26 мільйонів років тому зі скупчення магми, що тиснула на поверхню Землі й утворювала пагорб. Печери в горі заповнені гарячою водою, багатою на сульфат кальцію, що, своєю чергою, сприяло зростанню кристалів. Хоча сульфат кальцію може утворювати кілька різних мінералів, домінуючим мінералом у печерній системі гори є прозорий різновид гіпсу, що називається селенітом.

Ангідрит, мінерал, що утворюється в присутності кислої сульфідної води та іонів кальцію, також удосталь був присутній у гарячих печерних водах. Незабаром після утворення гори, коли вода була максимально гарячою, утворилися поклади ангідриту.

У 2017 році мікробіологи NASA вивчили печеру і виявили мікроби, що застрягли в рідких включеннях всередині кристалів. Після вилучення та успішного відновлення в лабораторії вони оцінили вік цих мікробів приблизно в 50 000 років і припустили, що вони харчувалися марганцем і залізом, що містяться в кристалах.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.