В Україні збільшився продаж автомобілів із пробігом: підсумки квітня

За квітень 2023 року в Україні на вторинному ринку купили на 47,2% більше автомобілів, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка внутрішніх перепродажів залишається високою.

В Україні у квітні 2023 року майже на 50% збільшилися продажі автомобілів із пробігом, ніж за аналогічний період минулого року. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За квітень в Україні на вторинному ринку купили 93,5 тисячі автомобілів. Це на 47,2% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти зазначили, що частка внутрішніх перепродажів авто залишається високою. Вона складає 83,9% від загальної кількості угод за місяць (78,5 тисячі автомобілів).

Також українці активно імпортували автомобілі з пробігом із інших країн. Їхня частка у квітні склала 16,1% від загальної кількості (15 тисяч авто).

Внутрішні перепродажі автомобілів із пробігом у квітні

У квітні на внутрішньому ринку українці купили 78,5 тисячі автомобілів. Це на 157,3% більше, ніж у квітні 2022 року.

Найбільше автомобілів із пробігом купили в Києві — 12,4 тисячі. На другому місці з продажу розташувалася Дніпропетровська область. Там купили 8,8 тисячі авто.

Київська область посіла третє місце з продажу вживаних автомобілів. У цьому регіоні зареєстрували 8149 автомобілів.

Топ 10 регіонів за кількістю внутрішніх перепродажів авто з пробігом:

Київ — 12 425 авто; Дніпропетровська область — 8747 авто; Київська область — 8149 авто; Львівська область — 6913 авто; Одеська область — 6423 авто; Харківська область — 4949 авто; Вінницька область — 4792 авто; Полтавська область — 3752 авто; Хмельницька область — 3495 авто; Черкаська область — 3109 авто.

Імпорт автомобілів із пробігом у квітні

За квітень 2023 року в Україну з інших країн імпортували 15 тисяч автомобілів із пробігом. Це на 54,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найчастіше імпортовані автомобілі реєстрували у Львівській області. Там за місяць пройшли реєстрацію 1,9 тисячі авто.

Топ 10 регіонів з імпорту вживаних автомобілів:

Львівська область — 1889 авто; Київ область — 1341 авто; Вінницька область — 1146 авто; Київська область — 1015 авто; Рівненська область — 949 авто; Дніпропетровська область — 883 авто; Волинська область — 839 авто; Івано-Франківська область — 710 авто; Хмельницька область — 674 авто; Житомирська область — 664 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що українці стали частіше купувати нові та вживані сідельні тягачі.