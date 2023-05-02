В Україні встановили новий рекорд із продажу електромобілів: підсумки квітня
За квітень українці купили 3,3 тисячі нових і вживаних електромобілів. Більшу частку ринку займають автомобілі, привезені з-за кордону.
В Україні у квітні встановили новий рекорд із продажу повністю електричних автомобілів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Загалом у квітні 2023 року українці купили 3,3 тисячі нових і вживаних електромобілів. Цей показник на 300% більше, ніж за аналогічний період у 2022 році.
Серед електричних автомобілів 98,8% були легковими. Ще 1,2% становили вантажні моделі на електротязі.
У квітні 48,4% електрокарів імпортували вживаними з інших країн. На внутрішньому ринку купили 38,4% електромобілів.
Нові моделі на електротязі становили лише 13,1% від загальної кількості проданих електромобілів. Загалом в Україні зареєстровано 55 267 електрокарів.
Найпопулярніші електромобілі на внутрішньому ринку у квітні
Nissan Leaf залишається найпопулярнішим електромобілем на внутрішньому ринку. За квітень українці купили 342 таких авто.
На другому місці — Tesla Model 3, а третє місце дісталося Volkswagen ID.4. За місяць було продано 106 і 100 автомобілів цих моделей відповідно.
Топ 15 найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку:
- Nissan Leaf — 342 авто.
- Tesla Model 3 — 106 авто.
- Volkswagen ID.4 — 100 авто.
- Honda M-NV — 89 авто.
- Volkswagen E-Golf — 79 авто.
- Tesla Model S — 51 авто.
- Tesla Model Y — 48 авто.
- Renault Zoe — 40 авто.
- BMW i3 — 37 авто.
- Chevrolet Bolt — 26 авто.
- Renault Kangoo — 21 авто.
- Audi E-Tron — 18 авто.
- Tesla Model X — 18 авто.
- Kia Soul — 14 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 14 авто.
Найпопулярніші електромобілі, привезені з-за кордону у квітні
Nissal Leaf став лідером на ринку електромобілів, що були імпортовані з інших країн. За квітень в Україну привезли 349 таких автомобілів.
Друге місце дісталося Tesla Model 3. За місяць в Україну з-за кордону імпортували 146 автомобілів цієї моделі.
На третьому місці розташувався Volkswagen E-Golf. Українці зареєстрували 139 таких авто за квітень.
Топ 15 найпопулярніших електромобілів, імпортованих із інших країн:
- Nissan Leaf — 349 авто.
- Tesla Model 3 — 146 авто.
- Volkswagen E-Golf — 139 авто.
- Renault Zoe — 110 авто.
- Tesla Model Y — 109 авто.
- Volkswagen ID.4 — 103 авто.
- Tesla Model S — 83 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 50 авто.
- Honda M-NV — 39 авто.
- Tesla Model X — 35 авто.
- Chevrolet Bolt — 34 авто.
- Audi E-Tron — 31 авто.
- BMW i3 — 31 авто.
- Renault Kangoo — 26 авто.
- Mitsubishi I-Miev — 25 авто.
Найпопулярніші нові електромобілі у квітні
Лідером із продажу в сегменті нових електромобілів у квітні став Volkswagen ID.4. Українці за місяць купили 125 таких авто.
Друге місце з продажу зайняла Honda M-NV. За квітень було куплено 49 автомобілів цієї моделі.
На третьому місці розташувався Volkswagen ID.6. За місяць українці купили 34 такі авто.
Топ 15 найпопулярніших нових електромобілів:
- Volkswagen ID.4 — 125 авто.
- Honda M-NV — 49 авто.
- Volkswagen ID.6 — 34 авто.
- MG 4 — 25 авто.
- BMW iX — 19 авто.
- Volkswagen ID.3 — 16 авто.
- Honda e:NP — 114 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 13 авто.
- Audi E-Tron — 10 авто.
- Honda e:NS — 18 авто.
- BMW i7 — 7 авто.
- BYD Han — 7 авто.
- BYD Tang — 6 авто.
- Mercedes-Benz EQA — 6 авто.
- Mercedes-Benz EQC — 6 авто.
Раніше Фокус писав, що в Україні у квітні 2023 року майже на 50% збільшилися продажі автомобілів із пробігом, ніж за аналогічний період минулого року.