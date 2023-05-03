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В Україні встановили рекорд з продажу мікроавтобусів: названо найпопулярніші моделі

Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sprinter залишається одним з найпопулярніших мікроавтобусів в Україні

В Україні збільшився продаж нових і вживаних мікроавтобусів. Усього за місяць купили 4,8 тисячі таких авто.

Українці у квітні 2023 року встановили новий рекорд з продажу комерційних мікроавтобусів. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані про реєстрацію комерційного транспорту. Вони назвали найпопулярніші моделі серед нових мікроавтобусів, які були привезені з інших країн і на внутрішньому ринку.

Загалом за квітень 2023 року в Україні зареєстрували 4,8 тисячі мікроавтобусів. Цей показник на 140% більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість комерційного транспорту українці купували на внутрішньому ринку. Було зафіксовано 3,5 тисячі таких угод, що становить 72,7% від загальної кількості.

У квітні з інших країн в Україну імпортували 867 мікроавтобусів з пробігом. Їхня частка на ринку становить 18%.

Ще 358 мікроавтобусів придбали новими. Вони становили 9,3% від загальної кількості проданого комерційного транспорту.

Найпопулярніші мікроавтобуси на внутрішньому ринку за квітень

Mercedes-Benz Sprinter зайняв перше місце з продажу на внутрішньому ринку
Фото: Mercedes-Benz

Перше місце з продажу на внутрішньому ринку зайняв Mercedes-Benz Sprinter. За місяць в Україні купили 497 таких автомобілів.

На другому місці розташувався Renault Master. Минулого місяця було продано 330 таких мікроавтобусів.

Ford Transit посів третє місце з продажу. Українці купили 235 авто цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших мікроавтобусів на внутрішньому ринку:

  1. Mercedes-Benz Sprinter — 497 авто.
  2. Renault Master — 330 авто.
  3. Ford Transit — 235 авто.
  4. ГАЗ 3302 "Газель" — 214 авто.
  5. Renault Kangoo — 201 авто.
  6. Volkswagen Transporter — 191 авто.
  7. Renault Traffic — 134 авто.
  8. Volkswagen Crafter — 112 авто.
  9. Volkswagen LT — 110 авто.
  10. Volkswagen Caddy — 109 авто.
  11. Fiat Doblo — 99 авто.
  12. Mercedes-Benz Vito — 91 авто.
  13. Opel Vivaro — 80 авто.
  14. Opel Movano — 78 авто.
  15. Mercedes-Benz T1/T2 — 69 авто.

Найпопулярніші вживані мікроавтобуси, імпортовані з інших країн у квітні

Renault Master лідирує з продажу серед імпортованих мікроавтобусів
Фото: Renault

Renault Master залишається лідером з продажу серед імпортованих мікроавтобусів. За місяць в Україну привезли 223 такі авто.

На другому місці розташувався Mercedes-Benz Sprinter. Минулого місяця було зареєстровано 188 таких мікроавтобусів.

Volkswagen Crafter зайняв третє місце за кількістю реєстрацій. Українці купили 78 авто цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших мікроавтобусів, імпортованих з інших країн:

  1. Renault Master — 223 авто.
  2. Mercedes-Benz Sprinter — 188 авто.
  3. Volkswagen Crafter — 78 авто.
  4. Renault Kangoo — 48 авто.
  5. Renault Traffic — 46 авто.
  6. Opel Movano — 33 авто.
  7. Ford Transit — 32 авто.
  8. Opel Vivaro — 28 авто.
  9. Volkswagen Transporter — 28 авто.
  10. Mercedes-Benz Vito — 27 авто.
  11. Iveco Daily (Turbo/Power) — 21 авто.
  12. Fiat Ducato — 17 авто.
  13. Nissan NV200 — 11 авто.
  14. Citroen Jumper — 8 авто.
  15. Volkswagen Caddy — 8 авто.

Найпопулярніші нові мікроавтобуси за квітень

Renault Express став найпопулярнішим новим мікроавтобусом в Україні
Фото: Renault

Серед нових мікроавтобусів лідером залишається Renault Express. Українці купили 96 таких авто за місяць.

Друге місце з продажу зайняв Renault Master. Минулого місяця було продано 55 таких мікроавтобусів.

На третьому місці розташувався Volkswagen Crafter. Українці купили 28 автомобілів цієї моделі.

Топ 15 найпопулярніших нових мікроавтобусів:

  1. Renault Express — 96 авто.
  2. Renault Master — 55 авто.
  3. Volkswagen Crafter — 28 авто.
  4. Peugeot Boxer — 27 авто.
  5. Opel Combo — 21 авто.
  6. Citroen Berlingo — 18 авто.
  7. Fiat Ducato — 8 авто.
  8. Fiat Fiorino — 6 авто.
  9. Ford Transit Custom — 6 авто.
  10. Peugeot Partner — 6 авто.
  11. Volkswagen Transporter — 4 авто.
  12. Citroen Jumper — 3 авто.
  13. Fiat Doblo — 3 авто.
  14. Ford Transit — 3 авто.
  15. Volkswagen Caddy — 2 авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продаж нових автомобілів зріс у 4 рази.