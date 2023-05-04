Представлено оновлений компактний кросовер Peugeot 2008 (фото)

Для Peugeot 2008 2024 модельного року доступні нові версії. Повністю електрична модифікація E-2008 зможе проїхати до 406 км на одному заряді.

Peugeot представили оновлений компактний кросовер 2008 та його електричну версію E-2008 для 2024 модельного року. Про це повідомили на сайті Motor1.

Відрізнити оновлений кросовер можна за зміненим дизайном. Модель стала виглядати сучасніше.

Спереду з'явилися потрійні вертикальні ходові вогні, а також змінена решітка радіатора. Також оновлений кросовер отримав модернізовані фари та бампер.

Задня частина була змінена незначно. Ліхтарі отримали нову графіку, а вихлопні патрубки тепер приховані.

Задні ліхтарі отримали нову графіку Фото: Peugeot

Для моделі 2024 модельного року запропонують нові колісні диски. Найдорожчі комплектації будуть доступні з двоколірним забарвленням кузова.

В інтер'єрі з'явився 10-дюймовий сенсорний дисплей. Версії Allure та GT також отримали нову 10-дюймову цифрову панель приладів.

Для Peugeot 2008 тепер доступна 10-дюймова цифрова панель приладів Фото: Peugeot

Електрична модифікація E-2008 отримала багато доопрацювань. Вона оснащена електромотором потужністю 156 к.с. Його живить акумуляторна батарея місткістю 54 кВт⋅год, яка забезпечує запас ходу до 406 км на одному заряді.

У лінійці силових агрегатів з'явиться нова гібридна установка на базі бензинового двигуна потужністю 136 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням та електромотором. За словами Peugeot, він дозволить знизити витрати пального на 15%.

Також буде доступний 1,2-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 100 або 130 к.с. Він працює у парі з шестиступінчастою механічною коробкою або з восьмиступінчастим "автоматом". Залишився і 1,5-літровий турбодизель потужністю 130 к.с.

Оновлені Peugeot 2008 та E-2008 надійдуть у продаж у Європі вже влітку 2023 року. Ціни будуть оголошені пізніше.

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