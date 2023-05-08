Автомобілі якого кольору потрапляють у ДТП найчастіше — дослідження

Колір автомобіля може вплинути на ризик ДТП. За словами експертів, авто деяких відтінків більш схильні до аварій.

Експерти назвали найнебезпечніші кольори автомобілів. Такі авто потрапляють у ДТП найчастіше. Про це повідомили на сайті carnews2day.com.

Колір автомобіля може вплинути на ризик ДТП, зазначають експерти. За їхніми словами, авто деяких відтінків більш схильні до аварій.

Червоні автомобілі є найнебезпечнішими. Експерти заявили, що близько 60% таких авто потрапляють у ДТП.

Цей відтінок асоціюється з небезпекою, і чоловіки на 12% частіше віддають перевагу таким автомобілям, ніж жінки. Також червоні авто часто вибирають любителі швидкої їзди.

На другому місці за ризиком ДТП опинилися коричневі автомобілі. Майже 59% власників таких автомобілів побували в аваріях.

Ще одним небезпечним вибором можуть стати автомобілі чорного кольору. Експерти додали, що ризик виникнення ДТП на таких авто становить 57%.

Важливим фактором є і видимість кольорів на дорогах. Дослідження підтверджують, що автомобілі темних відтінків менш помітні на дорозі ніж яскраві авто. Експерти рекомендують вибирати автомобілі яскравих кольорів, щоб мінімізувати ризик виникнення ДТП.

Раніше Фокус писав, що денні ходові вогні знижують ризик ДТП.