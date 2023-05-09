У старому сараї знайдено покинуту колекцію рідкісних американських ретроавто (відео)

У колекції зібрано рідкісні заряджені моделі концерну Chrysler. Особливо цінними є Dodge Charger та Super Bee з 7,2-літровими V8 під капотом.

В американському штаті Міссурі виявлено цілу занедбану колекцію рідкісних старовинних автомобілів. Сім американських спорткарів роками іржавіли у старому сараї. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Dodge Super Bee оснащений 7,2-літровим V8 Фото: скріншот/YouTube

Ретро-авто покриті товстою кулею пилу та бруду – це свідчення того, що вони занедбані давно. Багато машин місцями проіржавіли і частково розібрані – деякі з них не мають двигунів, фар та інших деталей.

Dodge Charger 1971 року Фото: скріншот/YouTube

Усі авто є продукцією концерну Chrysler 60-х та 70-х років випуску. Найстаріший у колекції – Plymouth Belvedere 1965 року. Також вдалося ідентифікувати Dodge Dart 1968 року та пару Coronet 1969 року.

У 1969 році випущено і два Dodge Super Bee. Одне купе оснащене масовим 6,3-літровим двигуном на 335 к. с., а ось друге — набагато рідкісніша версія A12 з 7,2-літровим V8 потужністю 390 к. с. Усього випущено лише 1907 Dodge Super Bee A12 і таке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 6,3 с.

Такий самий 7,2-літровий мотор встановлений і під капотом Dodge Charger R/T 1971 року. Цей спорткар набагато рідкісніший — зібрано лише 178 авто.

Раніше Фокус розповідав про колекційний Porsche 911, що іржавіє просто неба.

Також ми писали, що у Великій Британії виявили рідкісні "Жигулі" з правим кермом.