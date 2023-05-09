В Україні посилять контроль за складанням іспитів на права: що потрібно знати

В Україні оптимізують процес складання водійських іспитів та підвищать контроль за ними. Проєкт має забезпечити всім кандидатам у водії рівні умови.

В Україні хочуть запровадити посилений контроль за складанням іспитів на отримання посвідчень водія. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України.

Автомобілі, які будуть використовуватися для складання практичного іспиту, оснастять відеофіксацією з аудіозаписом та камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів. Камера, встановлена в салоні, записуватиме положення рук та ніг водія, а також екзаменатора.

Урядовий проєкт "Оптимізація сервісних центрів МВС, які приймають теоретичні та практичні іспити" покликаний оптимізувати процес складання водійських іспитів та підвищення контролю за ними. Кількість сервісних центрів МВС, де проводитимуться такі іспити, зменшиться, але вони дозволять забезпечити прозорі умови для учнів.

Екзаменаційні класи також буде модернізовано. Там будуть встановлені системи перехресної відеофіксації із записом звуку, які складаються з чотирьох камер, розташованих у різних кутах і без сліпих зон, а також система FACE-ID, яка унеможливить втручання в теоретичні іспити з боку сторонніх осіб.

Автомобілі, які використовуються в сервісних центрах МВС для складання практичного іспиту, будуть оснащені камерами з аудіозаписом, камерою спостереження, трекером та відеореєстраторами, встановленими спереду та позаду авто.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс "Дія".