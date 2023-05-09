В Україні різко знизилися ціни на бензин та дизель перед літнім подорожчанням

Перед поверненням довоєнних податків в Україні спостерігається поступове зниження цін на пальне. Середня вартість бензину та дизеля на українських АЗС за день знизилася на 50 копійок за літр.

Великі українські мережі АЗС різко знизили ціни на пальне. Вже з 1 липня вартість бензину та дизеля збільшиться через повернення довоєнних податків. Про це повідомили на сайті Enkorr.

В Україні з 8 до 9 травня подешевшало автомобільне пальне. У середньому ціни на бензин та дизель знизилися на 50 копійок за літр.

Середні ціни на паливо в Україні:

бензин А-95 — 46,23 грн/л;

бензин А-95+ — 48,19 грн/л;

дизельне пальне — 45,22 грн/л.

На найдешевших АЗС можна заправитись бензином А-95 по 40 грн/л. Найнижча ціна на бензин А-95+ становить 42,50 грн за літр. Дизель обійдеться щонайменше в 40,90 грн/л.

Як зміняться ціни на пальне в Україні

У НБУ прогнозують, що в Україні до кінця 2023 року бензин та дизельне пальне подорожчають. Це станеться через повернення довоєнних податків з 1 липня.

До червня ціни на пальне знижуватимуться, але з липня відбудеться подорожчання. Ще через кілька місяців вартість бензину та дизеля стабілізується.

Раніше Фокус писав, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.