Раритетний маслкар Dodge Challenger зміг завестися після 26 років у сараї (відео)

На рідкісному маслкарі, випущеному обмеженим тиражем, не їздили з 1984 року. Ентузіастам вдалося запустити двигун лише через кілька спроб.

У сараї знайшли покинутий маслкар Dodge Challenger T/A 1970 року випуску. Рідкісний автомобіль був покинутим 26 років. Відео опублікували на YouTube каналі Hagerty.

Знайдений маслкар дуже рідкісний. Усього було побудовано 2399 екземплярів Dodge Challenger T/A. Модифікація була створена для допуска до перегонної серії Trans American Sedan Championship.

Маслкар оснащується 5,6-літровим двигуном V8 із заявленою потужністю 290 к.с. (320 к.с. насправді). Спорткар був здатний розганятись від 0 до 100 км/год приблизно за 6 секунд та розвивати 220 км/год.

Автомобіль зберіг усі оригінальні деталі. За довгі роки простою він покрився великим прошарком пилу, але ентузіастам вдалося повернути авто до життя.

З двигуном довелося провести деякі маніпуляції Фото: Скріншот

На Dodge Challenger T/A не їздили з 1984 року. Пізніше у 1997 році автомобіль потрапив у цей сарай.

На авто можна побачити сліди корозії та деякі інші пошкодження кузова. Очевидно, що автомобіль потребує ремонту.

Після деяких маніпуляцій двигун все ж таки вдалося завести. Він, як і десятки років тому, звучить приголомшливо.

Ентузіасти планують повністю відновити автомобіль до заводського стану. Вартість всіх робіт може становити десятки тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайшли занедбаний кабріолет Ford Mustang 1964 року.