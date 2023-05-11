Броня, аптечка та герметичний салон: представлений найекстремальніший у світі автодім (фото)

Автодім Mammoth Overland ELE підготовлений до найсуворіших умов. Він має сейф для зброї, системи очищення повітря і води, а за доплату може бути броньований.

Американська компанія Mammoth Overland представила нестандартний дім на колесах ELE. Він підготовлений до використання у зонах бойових дій та стихійних лих. Про це повідомляє сайт Motor1.

Позаду розкладається кухня Фото: Motor1.com

Причіп-кемпер Mammoth Overland ELE має міцну конструкцію та підготовлений до бездоріжжя. На даху передбачені кріплення для аптечки, інструментів та іншого спорядження. За доплату йому пропонують навіть броню, яка захищає від куль. У салоні передбачено сейф для зброї, а диких звірів можна відігнати, розпиливши ведмежий спрей.

У салоні встановлений 32-дюймовий телевізор Фото: Motor1.com

Будинок на колесах Mammoth Overland ELE виконаний герметичним усередині – його двері задраюються подібно до люків підводних човнів. Встановлено систему очищення повітря, кондиціонер та 83-літровий бак з водою, з технологією фільтрації.

Усередині встановлені системи очищення повітря та води Фото: Motor1.com

Автодім забезпечений чотирма літієво-залізофосфатними батареями, що забезпечують автономність на 20 годин. Зарядити їх можна від сонячних панелей або від автомобіля під час буксирування причепа.

На даху передбачено кріплення для аптечки та іншого спорядження Фото: Motor1.com

У салоні встановили 32-дюймовий телевізор, також проведено інтернет Starlink. У задній частині причепа розкладається кухня з раковиною та плитою.

Автодім Mammoth Overland ELE коштує від 67 000 доларів. Ще 25 000 доларів обійдеться його бронювання.

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