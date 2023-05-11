У Києві помічено дуже рідкісний спортивний седан зі Швеції (фото)

Усього випущено трохи більше тисячі Saab 9-5 у виконанні Aero. Седан став останньою моделлю авто в історії знаменитої шведської компанії.

У Києві сфотографували раритетний Saab 9-5 2011 року у версії Aero. Цілком можливо, що це єдиний такий автомобіль шведської марки в Україні. Знімки седана з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.

Седан оснащений 300-сильною турбошісткою та повним приводом Фото: Topcars UA

Saab 9-5 другого покоління дуже рідкісна модель. Її запустили у виробництво в 2009 році, коли шведський бренд вже перебував на межі банкрутства, і до закриття підприємства вдалося зібрати лише 11 280 седанів та універсалів. З них лише 1044 авто випустили у топовій зарядженій версії Aero.

Спортивний седан Saab 9-5 Aero обладнаний 2,8-літровим турбованим V6 потужністю 300 к. с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 6,9 сек і розвиває 250 км/год. Крім того, автомобіль оснастили спортивною підвіскою з адаптивними амортизаторами.

Розгін до 100 км/год займає 6,9 с Фото: Topcars UA

Від стандартної моделі Saab 9-5 Aero відрізняється більш виразним дизайном бамперів та 18-дюймовими дисками. У салоні встановлені шкіряні спортивні сидіння, а педалі оздоблені металевими накладками.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві з'явився найновіший електрокросовер Toyota.

Також ми писали, що у Києві виявлено рідкісний BMW M5 E34 ручного складання.