Легенда з 90-х: 30-річний Mercedes W124 пішов із молотка за 126 500 євро (фото)

Усього випущено лише сім кабріолетів Mercedes 300CE 3,4 AMG. Автомобіль оснащений 272-сильною шісткою та розганяється до 100 км/год за 6,2 с.

У Брюсселі на аукціоні Bonhams продали кабріолет Mercedes-Benz W124 1993 року. За автомобіль виручили 126 500 євро — як за новий Mercedes EQS SUV. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Усього випущено лише сім Mercedes 300CE 3,4 AMG Фото: bonhams.com

Справа в тому, що з молотка пішов рідкісний Mercedes-Benz 300CE 3,4 AMG. Усього випущено тільки 43 таких авто, з них лише сім — в кузові кабріолет. У 90-х обсяги виробництва Mercedes-AMG були невеликими, і зараз ці моделі цінуються колекціонерами.

У кришку багажника вбудований спойлер Фото: bonhams.com

Тюнінг Mercedes W124 від AMG включав установку під капот 3,4-літрової шістки потужністю 272 к. с. та 5-ступінчастої автоматичної КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,2 с і розвиває 245 км/год.

Візуально кабріолет не надто відрізняється від стандартного Mercedes W124. У авто скромний обвіс, 17-дюймові диски і нова кришка багажника з інтегрованим спойлером.

Під капотом встановлена 272-сильна шістка Фото: bonhams.com

Салон Mercedes 300CE 3,4 AMG декорований шкірою та деревом. Комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів крісел, а також електроприводи сидінь, кермової колонки та м'якого даху.

Спорткар Mercedes добре зберігся, а його пробіг — 107 000 км. Збережено всю оригінальну документацію на автомобіль.

Салон оброблений шкірою та деревом Фото: bonhams.com

До речі, нещодавно на аукціоні продали ще один Mercedes 124 AMG — седан із 381-сильним V8 пішов з молотка за ціною нового Ґелендваґена.

Також Фокус повідомляв, що на продаж виставлено культовий спортивний седан BMW M5 E39 із пробігом лише 1200 км.