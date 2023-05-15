Названі найнадійніші та найненадійніші преміальні автомобілі сучасності (фото)
Представлені в рейтингу преміальні автомобілі мають безліч переваг та недоліків. Загалом експерти виділили 7 моделей віком до 20 років з високим рівнем надійності та два авто, від яких краще триматися подалі.
Експерти назвали найнадійніші та найненадійніші люксові автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Рейтинг моделей опублікували на сайті What Car?
Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти вивчили ринок уживаних преміальних авто. У дослідженні взяли участь близько 25 тисяч водіїв, які поділилися досвідом експлуатації своїх автомобілів.
Власники преміальних моделей розповіли, як часто ламалися їхні авто та наскільки дорого обходився ремонт. Всього до рейтингу увійшли сім автомобілів з високим рівнем надійності та два авто, які ламаються найчастіше.
Топ 7 найнадійніших преміальних автомобілів з пробігом віком до 20 років:
7. Mercedes-Benz E-Class
Рейтинг надійності: 77,7%
Роки випуску: 2002 — 2009
Третє покоління Mercedes-Benz E-Class відрізняється високою плавністю ходу та приємною керованістю. Ці автомобілі виявилися досить надійними. Тільки 38% власників моделі розповіли про поломки, які в основному були пов'язані з електронікою, гальмами та підвіскою.
6. Audi A6
Рейтинг надійності: 77,9%
Роки випуску: 2011 — 2018
Четверте покоління Audi A6 цінують за багате оснащення та відмінну якість збірки. Також модель відрізняється приємною керованістю та високим рівнем комфорту.
Близько 29% власників Audi A6 C7 повідомили про поломки. Вони часто були пов'язані з електронікою та підвіскою.
5. BMW 5 Series
Рейтинг надійності: 78,7%
Роки випуску: 2010 — 2017
Седани та універсали BMW 5 Series шостого покоління радують власників приємною керованістю та комфортним інтер'єром. Також це покоління пропонується з безліччю двигунів на вибір, які часто балансують між економністю та високою продуктивністю.
У 26% автомобілів BMW 5 Series було виявлено несправності. Найчастіше з ладу виходять деталі підвіски.
4. Jaguar XF
Рейтинг надійності: 79,0%
Роки випуску: 2007 — 2015
Jaguar XF приваблює стильним дизайном та розкішним інтер'єром. Перше покоління моделі виявилося надійнішим за свого наступника.
Лише 31% власників Jaguar XF розповіли про поломки. Вони були пов'язані з електронікою, кузовом та коробкою передач.
3. Mercedes-Benz E-Class
Рейтинг надійності: 85,3%
Роки випуску: 2009 — 2016
Четверте покоління Mercedes-Benz E-Class перевершило свого попередника за надійністю. Також ця модель виділялася на тлі конкурентів завдяки передовим технологіям та високій якості збірки.
Загалом у 26% автомобілів було виявлено несправності. Часто вони були пов'язані з електронікою, вихлопною системою та підвіскою.
2. Jaguar XJ
Рейтинг надійності: 87,8%
Роки випуску: 2010 — 2019
Розкішний седан Jaguar XJ відрізняється приємним керуванням та високим рівнем розкоші. Також експерти відзначили відмінну якість збірки салону та кузова.
Тільки у 15% автомобілів траплялися поломки. В основному вони були пов'язані з електронікою та підвіскою.
1. Audi A7 Sportback
Рейтинг надійності: 90,1%
Роки випуску: 2010 — 2017
Audi A7 зайняв нішу між флагманським седаном A8 і дешевшим A6. Модель вирізняється стильним дизайном та багатим оснащенням.
Близько 14% власників Audi A7 повідомили про поломки, пов'язані з кондиціонером і двигуном. На решті автомобілів несправності не було виявлено.
Найненадійніші преміальні автомобілі з пробігом віком до 20 років:
2. Audi A8
Рейтинг надійності: 74,7%
Роки випуску: 2010 — 2017
Audi A8 має багате оснащення та пропонує високий рівень комфорту для водія та його пасажирів. Проте надійність моделі розчарувала експертів.
Майже 50% власників Audi A8 розповіли про поломки. Вони були пов'язані з електронікою, кузовом, гальмами, вихлопною системою та підвіскою.
1. Jaguar XF
Рейтинг надійності: 63,7%
Роки випуску: 2015 — наш час
Нове покоління Jaguar XF виявилося набагато ненадійнішим за свого попередника. У моделі є багато проблем.
У 39% автомобілів виявили поломки, пов'язані з кондиціонером, гальмами, електронікою та двигуном. Також були проблеми з внутрішнім оздобленням та системою супутникової навігації.
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