На продаж виставили унікальну колекцію рідкісних спортивних Ford 80-х (фото)
До колекції Fast Fords & Friends увійшли 14 рідкісних спортивних автомобілів. Вартість деяких лотів уже перевищила 30 тисяч доларів.
На аукціон Collecting Cars виставили велику колекцію класичних спортивних автомобілів Ford, а також декілька Caterham, Volkswagen і Peugeot. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Усі автомобілі належать приватному колекціонерові. Загалом він виставив на торги 14 спортивних автомобілів.
У колекції є 10 автомобілів Ford. Більшість із них представляє великий інтерес для колекціонерів.
До колекції увійшли автомобілі:
- Ford Escort RS1600i 1983 року випуску;
- Ford Escort XR3i 1983 року випуску;
- Ford Escort XR3i 1985 року випуску;
- Ford Escort RS Turbo 1985 року випуску;
- Ford Fiesta Supersport 1981 року випуску;
- Ford Fiesta XR2 1982 року випуску;
- Ford Fiesta 1.3 Ghia 1983 року випуску;
- Ford Capri 2.8i Special 1987 випуску;
- Ford Capri 280 Brooklands 1988 року випуску;
- Ford Sierra RS Cosworth 1987 року випуску;
- Caterham Supersprint 60th anniversary 2018 року випуску;
- Caterham Seven Sprint 2017 року випуску;
- Volkswagen Corrado G60 1991 року випуску;
- Peugeot 205 CTI 1.6 1992 року випуску.
Найдорожчим автомобілем у колекції є культовий Ford Sierra RS Cosworth 1987 року випуску. Це заряджений хетчбек із 2,0-літровим двигуном потужністю 224 к.с. Максимальна ставка за лот зараз складає 52 600 доларів.
Ford Sierra RS Cosworth чудово зберігся та має пробіг 186 тисяч км. Нещодавно автомобіль пройшов повну реставрацію.
Раніше Фокус повідомляв, що в США на продаж виставили незвичайний електричний Chevrolet Corvette C4, збудований компанією Motorola.