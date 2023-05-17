Новий Mercedes Vito 2023 показали на перших зображеннях: як зміниться популярний мінівен

Нові Mercedes V-Class і Vito стануть виразнішими на вигляд завдяки зміненій передній частині. Мінівени будуть доступні в дизельних та електричних версіях.

Опубліковано перші зображення нового Mercedes-Benz Vito/V-Class. Презентація моделі запланована на літо. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes.

Нові Mercedes V-Class та Vito, а також їх електричні версії EQV/eVito пройдуть ґрунтовну модернізацію. На тизерах показали саме версію мінівену з двигуном внутрішнього згоряння – у неї збільшено радіаторну решітку, змінено бампер і встановлено нові розкосі фари з діодною оптикою.

Мінівену збільшили решітку радіатора і замінили фари Фото: Mercedes-Benz

Прототипи Mercedes Vito та V-Class раніше знімали під час тестів. По фото видно, що мінівену змінили і ліхтарі. Як і раніше, модель буде доступна у вантажному та пасажирському виконанні та у трьох варіантах по довжині.

Салон Mercedes V-Class/Vito не показали, але відомо, що мінівен отримає покращену мультимедійну систему MBUX. Також не виключено, що моделі розширять список доступних систем безпеки.

Новий Mercedes Vito/V-Class збереже турбодизелі об'ємом 1,6, 2,0 та 2,1 л. Електромобіль Mercedes EQV, радше за все, продовжать випускати із 204-сильним мотором та батареєю на 90 кВт∙год.

Мінівени сфотографували під час випробувань Фото: carscoops.com

Також стало відомо, що оновлені Mercedes V-Class та Vito стануть останніми моделями з двигунами внутрішнього згоряння. Нове їхнє покоління дебютує у 2026 році і буде повністю електричним.

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