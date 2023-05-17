Які автомобілі "гольф класу" з пробігом купують в Україні: найпопулярніші моделі
Продажі автомобілів C-Класу в Україні поступається тільки кросоверам. У цьому сегменті українці віддають перевагу моделям європейських та японських брендів.
Одним з найпопулярніших сегментів на ринку вживаних автомобілів в Україні залишаються авто C-Класу. Експерти назвали найпопулярніші моделі за перший квартал 2023 року. Рейтинг було опубліковано на сайті Auto.RIA.
В Україні за перший квартал 2023 року частка автомобілів C-Класу на вторинному ринку сягнула 22,4%. Найкращі продажі демонструють лише кросовери — 24%.
У сегмент "гольф класу" входять лише автомобілі завдовжки від 4 до 4,5 метра. Серед них такі моделі як Volkswagen Golf, Ford Focus та Renault Megane.
Топ 15 найпопулярніших автомобілів C-Класу в Україні:
- Skoda Octavia
- Volkswagen Golf
- Renault Megane
- Ford Focus
- Opel Astra
- Volkswagen Jetta
- Mazda 3
- Mitsubishi Lancer
- Nissan Leaf
- Chevrolet Lacetti
- Toyota Corolla
- Hyundai Elantra
- Honda Civic
- Kia Ceed
- Volvo V50
До десятки найпопулярніших автомобілів C-Класу з пробігом в Україні вперше потрапив електромобіль Nissan Leaf. У цьому досягнення низької вартості моделі в порівнянні з конкурентами та економії шляхом відсутності необхідності заправляти авто паливом.
Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів України ухвалив Постанову, згідно з якою в автосалонах можна буде купувати вже зареєстровані авто.