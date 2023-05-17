Які автомобілі "гольф класу" з пробігом купують в Україні: найпопулярніші моделі

Продажі автомобілів C-Класу в Україні поступається тільки кросоверам. У цьому сегменті українці віддають перевагу моделям європейських та японських брендів.

Одним з найпопулярніших сегментів на ринку вживаних автомобілів в Україні залишаються авто C-Класу. Експерти назвали найпопулярніші моделі за перший квартал 2023 року. Рейтинг було опубліковано на сайті Auto.RIA.

В Україні за перший квартал 2023 року частка автомобілів C-Класу на вторинному ринку сягнула 22,4%. Найкращі продажі демонструють лише кросовери — 24%.

У сегмент "гольф класу" входять лише автомобілі завдовжки від 4 до 4,5 метра. Серед них такі моделі як Volkswagen Golf, Ford Focus та Renault Megane.

Skoda Octavia стала найпопулярнішою моделлю на ринку вживаних автомобілів "гольф класу" Фото: Skoda

Топ 15 найпопулярніших автомобілів C-Класу в Україні:

Skoda Octavia Volkswagen Golf Renault Megane Ford Focus Opel Astra Volkswagen Jetta Mazda 3 Mitsubishi Lancer Nissan Leaf Chevrolet Lacetti Toyota Corolla Hyundai Elantra Honda Civic Kia Ceed Volvo V50

До десятки найпопулярніших автомобілів C-Класу з пробігом в Україні вперше потрапив електромобіль Nissan Leaf. У цьому досягнення низької вартості моделі в порівнянні з конкурентами та економії шляхом відсутності необхідності заправляти авто паливом.

Раніше Фокус писав, що Кабінет міністрів України ухвалив Постанову, згідно з якою в автосалонах можна буде купувати вже зареєстровані авто.