В Україні дешевшає автомобільне паливо: скільки коштують бензин і дизель на АЗС

Уже влітку 2023 автомобільне паливо в Україні може сильно подорожчати. Нині ціни на бензин і дизель залишаються стабільними.

В Україні 18 травня більшість АЗС знизили ціни на бензин. Вартість дизеля і автогазу залишається стабільною, попри нестачу запасів палива. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

Бензин А-95 подешевшав на 4 копійки на добу. Наразі середня вартість палива становить 45,1 грн за літр.

Також більшість АЗС знизили ціни на преміальний бензин А-95+. Цей вид палива в середньому подешевшав на 4 копійки на добу — до 47,63 грн за літр.

За літр бензину А-92 в середньому просять по 43,53 грн за літр. Дизельне пальне й автогаз зберігають стабільність і коштують по 43,72 грн та 21,75 грн за літр відповідно.

Експерти вважають, що влітку 2023 автомобільне паливо в Україні подорожчає. Насамперед це пов'язано з поверненням ПДВ на нафтопродукти.

Очікується, що з липня 2023 року бензин і дизельне пальне подорожчають на 5-6 грн за літр. Ціни на пальне зможуть знову стабілізуватися лише після закінчення літнього періоду.

Раніше Фокус писав, що великі українські мережі АЗС різко зменшили ціни на пальне перед літнім подорожчанням.