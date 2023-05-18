BMW та Facebook розробляють інноваційні окуляри віртуальної реальності для авто (відео)

Технологія може використовуватися для допомоги водієві або розваги пасажирів. Спочатку вона може дебютувати на флагманських моделях BMW, а потім з'явиться й на решті автомобілів.

BMW разом з Meta (Facebook) працюють над створенням окулярів віртуальної реальності, які можна використовувати в автомобілі. Про це повідомили на сайті Carscoops.

BMW майже десятиліття планували інтегрувати систему віртуальної реальності до своїх автомобілів. Усі спроби бренду виявилися провальними, оскільки технологія не працювала стабільно. Тому німецький автовиробник звернувся за допомогою до Meta.

BMW та Meta вже розробили робочу гарнітуру віртуальної реальності. Вона вміє розуміти різницю між тим, що відбувається всередині автомобіля, і тим, що відбувається зовні.

У BMW поділилися, що технологія може використовуватися для допомоги водію або розваги пасажирів. Проте, невідомо, коли така технологія з'явиться на автомобілях бренду.

Щоб розв'язувати проблему з розпізнаванням оточення, датчики авто під'єднали до окулярів віртуальної реальності Meta Quest Pro. У результаті технологія працювала стабільно.

Поки що BMW і Meta продовжують допрацьовувати свою гарнітуру віртуальної реальності. Найімовірніше, технологію спершу запропонують для флагманських моделей бренду.

Раніше Фокус розповів, що BMW представили незвичайний катер Icon, розроблений спільно з кораблебудівною компанією Tyde.