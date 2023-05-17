Стіл, диван та електромотори: представлений найнезвичайніший BMW в історії (фото)

BMW Icon оснащений двома 136-сильними електромоторами та здатний розвинути 55 км/год. Він отримав одразу шість батарей від BMW i3 і може подолати 92 км без підзарядки.

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BMW відкрили для себе новий напрямок діяльності — кораблебудування. Дебютний катер Icon презентували на Канському кінофестивалі. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Електричний катер розганяється до 55 км/год Фото: BMW

Катер BMW Icon розроблений спільно з кораблебудівною компанією Tyde. Творці стверджують, що він повністю готовий до виробництва.

Катер презентували на Каннському кінофестивалі Фото: BMW

Новий BMW Icon досягає 13,15 м завдовжки та 4,5 м завширшки та оснащений водними крилами. Він має футуристичний дизайн з низькими бортами, високою надбудовою та великою площею скління.

На капітанському місці встановлено величезний 32-дюймовий дисплей Фото: BMW

У салоні BMW Icon встановлені комфортабельні крісла, що повертаються, стіл і диван. Для пасажирів встановлені сенсорні дисплеї з мультимедійною системою BMW iDrive, окремий екран 32-дюймовий є і на капітанському місці.

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Катер на підводних крилах оснащений двома 136-сильними електромоторами. Він здатний розганятися до 30 вузлів (55 км/год), а крейсерська швидкість становить 28 вузлів (44 км/год).

Усередині встановлені поворотні крісла і диван Фото: BMW

Акумуляторні батареї запозичені у електромобіля BMW i3 — їх шість, а загальна ємність становить 240 кВт∙год. Запас ходу складає 92 км.

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