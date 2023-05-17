Стол, диван и электромоторы: представлен самый необычный BMW в истории (фото)

BMW Icon оснащен двумя 136-сильными электромоторами и способен развить 55 км/ч. Он получил сразу шесть батарей от BMW i3 и может преодолеть 92 км без подзарядки.

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BMW открыли для себя новое направление деятельности — кораблестроение. Дебютный катер Icon презентовали на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Электрический катер разгоняется до 55 км/ч Фото: BMW

Катер BMW Icon разработан совместно с кораблестроительной компанией Tyde. Создатели утверждают, что он полностью готов к производству.

Катер презентовали на Каннском кинофестивале Фото: BMW

Новый BMW Icon достигает 13,15 м в длину и 4,5 м в ширину и оснащен водными крыльями. У него футуристический дизайн с низкими бортами, высокой надстройкой и большой площадью остекления.

На капитанском месте установлен огромный 32-дюймовый дисплей Фото: BMW

В салоне BMW Icon установлены комфортабельные поворачивающиеся кресла, стол и диван. Для пассажиров установлены сенсорные дисплеи с мультимедийной системой BMW iDrive, отдельный 32-дюймовый экран есть и на капитанском месте.

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Катер на подводных крыльях оснащен двумя 136-сильными электромоторами. Он способен разгоняться до 30 узлов (55 км/ч), а его крейсерская скорость составляет 28 узлов (44 км/ч).

Внутри установлены поворачивающиеся кресла и диван Фото: BMW

Аккумуляторные батареи позаимствованы у электромобиля BMW i3 – их всего шесть, а общая емкость составляет 240 кВт∙ч. Запас хода составляет 92 км.

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