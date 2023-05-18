Рідкісний 17-річний Mercedes пішов з молотка за ціною нового Lamborghini (фото)

Mercedes-Benz SLR McLaren з заводу пропонувався лише у двох кольорах — сріблястому та чорному. Спорткар оснащений 626-сильним двигуном та розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди.

На аукціоні Bring a Trailer продали рідкісний спорткар Mercedes-Benz SLR McLaren 2006 року. За автомобіль виручили $357 000 — як за новий трековий суперкар Lamborghini Huracan STO. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Mercedes-Benz SLR McLaren був збудований для ринку США. Нинішній власник купив спорткар у 2011 році та рідко їздив на ньому.

Mercedes-Benz SLR McLaren збудований на карбоновому монококу, а його кузов виготовлений з легких матеріалів. Він пофарбований у сріблястий колір Crystal Laurite Silver.

Зовні спорткар виділяється довгим капотом і масивними повітрозабірниками на передніх крилах. Вихлопні патрубки розташовані не ззаду, а на дверних порогах.

Ще однією відмінністю Mercedes-Benz SLR McLaren є незвичайні двері-метелики. Вони відкриваються не вбік, а вгору.

Ззаду встановлено масивний дифузор Фото: Bring a Trailer

На автомобілі встановлені 19-дюймові легкосплавні колісні диски. Вони взуті у шини Michelin різної ширини.

Інтер'єр виконаний з червоної шкіри з вставками з вуглецевого волокна. Також в салоні є алюмінієве оздоблення.

Салон спорткара виконаний з червоної шкіри Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлений 5,4-літровий двигун потужністю 626 к.с. і 780 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість становить 334 км/год.

Спорткар має відмінний стан і не має пошкоджень. Пробіг авто становить лише 12 800 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили прототип французького спорткара Facel Vega II.