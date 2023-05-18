Названі найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)
Експерти назвали дво- та трирядні кросовери з високим рівнем надійності та низькою витратою палива. Також ці моделі відрізняються високою практичністю та багатим оснащенням.
Американські експерти назвали найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року. Всі ці моделі є на ринку США. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.
Експерти провели масштабне дослідження, у якому вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з'ясували, які моделі витрачають найменше палива та наскільки вони надійні.
Рейтинг поділений на дві категорії — дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджується оцінка за 100-бальною шкалою.
Найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:
- Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 балів.
- BMW X5 — 87 балів.
- Lexus RX Hybrid — 86 балів.
- Lexus RX — 81 бал.
- Subaru Outback — 80 балів.
- Toyota Venza — 80 балів.
- Ford Edge – 78 балів.
- Honda Passport – 76 балів.
- Nissan Murano — 74 бали.
- Hyundai Santa Fe — 73 бали.
- Porsche Cayenne — 70 балів.
- Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 балів.
Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:
- Kia Telluride – 87 балів.
- Toyota Highlander Hybrid — 86 балів.
- Toyota Highlander — 80 балів.
- Hyundai Palisade — 80 балів.
- Subaru Ascent — 76 балів.
- Kia Sorento Hybrid — 75 балів.
- Mazda CX-9 — 74 бали.
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші компактні міські автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років.