Названі найнадійніші та найекономніші сучасні кросовери (фото)

Експерти назвали дво- та трирядні кросовери з високим рівнем надійності та низькою витратою палива. Також ці моделі відрізняються високою практичністю та багатим оснащенням.

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Американські експерти назвали найнадійніші та найекономніші середньорозмірні кросовери 2023 року. Всі ці моделі є на ринку США. Рейтинг опублікували на сайті Consumer Reports.

Експерти провели масштабне дослідження, у якому вивчили нові середньорозмірні кросовери. Вони з'ясували, які моделі витрачають найменше палива та наскільки вони надійні.

Важливо

Названі найнадійніші та найненадійніші преміальні автомобілі сучасності (фото)

Рейтинг поділений на дві категорії — дво- та трирядні кросовери. За надійність та економність автомобілям присуджується оцінка за 100-бальною шкалою.

Гібридний Hyundai Santa Fe витрачає менше ніж 7 літрів палива на 100 км Фото: Hyundai

Найнадійніші та найекономніші дворядні кросовери 2023 року:

Hyundai Santa Fe Hybrid — 88 балів. BMW X5 — 87 балів. Lexus RX Hybrid — 86 балів. Lexus RX — 81 бал. Subaru Outback — 80 балів. Toyota Venza — 80 балів. Ford Edge – 78 балів. Honda Passport – 76 балів. Nissan Murano — 74 бали. Hyundai Santa Fe — 73 бали. Porsche Cayenne — 70 балів. Volkswagen Atlas Cross Sport — 68 балів.

Експерти відзначили високу практичність Kia Telluride Фото: Kia

Найнадійніші та найекономніші трирядні кросовери 2023 року:

Kia Telluride – 87 балів. Toyota Highlander Hybrid — 86 балів. Toyota Highlander — 80 балів. Hyundai Palisade — 80 балів. Subaru Ascent — 76 балів. Kia Sorento Hybrid — 75 балів. Mazda CX-9 — 74 бали.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші компактні міські автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років.