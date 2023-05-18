Seat Ibiza та Arona отримали незвичайні версії із салоном з переробленого пластику (фото)

Автомобілі відрізняються використанням екологічних матеріалів у оздобленні інтер'єру. Seat Ibiza та Arona Marina Pack дебютують уже у червні 2023 року.

Seat представив спеціальні версії Marina Pack для хетчбека Ibiza та кросовера Arona. В їхньому інтер'єрі використовується обробка з перероблених матеріалів. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Автомобілі у версії Marina Pack пропонуються з оздобленням сидінь Seaqual Yarn. Вони виготовлені з перероблених поліефірних волокон Label blue by Borgers, які виготовлені з морського пластику.

Сидіння виготовлені з перероблених поліефірних волокон Фото: SEAT

Також у салоні з'явилися елементи з пряжі Seaqual. Вони виготовлені у партнерстві з компанією Autoneum, яка співпрацює з рибалками для очищення морів та океанів від сміття.

У салоні є елементи з пряжі Seaqual Фото: SEAT

Сміття збирається з дна та поверхні морів та океанів, а також з пляжів та річок. Потім його сортують та очищають, переробляючи на морський пластик.

Seat Ibiza та Arona Marina Pack дебютують уже у червні 2023 року. Вони будуть доступні з червоним кольором кузова та хромованим оздобленням екстер'єру.

Автомобілі запропонують з червоним кольором кузова Фото: SEAT

Усередині також встановлений планшет інформаційно-розважальної системи та цифрова панель приладів. На вибір будуть доступні бензинові та дизельні двигуни, а також гібридна силова установка.

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