Яскравий дизайн та гібридна версія: Toyota показала новий пікап на базі Land Cruiser (відео)

Пікап Toyota Tacoma став брутальнішим на вигляд і побудований на цілком новій платформі. Вперше у лінійці моделі з'явився гібридний варіант.

У США представлено нову Toyota Tacoma. Четверте покоління середньорозмірного пікапа надійде у продаж із осені. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Пікап побудований на платформі Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Дизайн Toyota Tacoma 2024

Рамний пікап Toyota Tacoma кардинально змінився та побудований на новій платформі TNGA-F, як і Toyota Land Cruiser, Tundra та нова Sequoia. У лінійці залишилися версії з двома та чотирма дверима. Вантажопідйомність зросла до 774 кг.

Toyota Tacoma Trailhunter Фото: Toyota

Дизайн Toyota Tacoma 2024 став виразнішим – з широкою решіткою радіатора, довгастими діодними фарами та розширеними крилами.

Ще яскравіше виглядають позашляхові версії Trailhunter та TRD Pro. Вони отримали посилені бампери, захист днища та розширювачі арок, а в Trailhunter встановлені шноркель та кріплення для багажника на даху. Також збільшено кліренс та передбачені величезні 33-дюймові шини для бездоріжжя.

Пікап запропонований з двома та чотирма дверима Фото: Toyota Фото: Toyota

Салон Toyota Tacoma 2024

В інтер'єрі Toyota Tacoma 2024 покращено оздоблення, а топові версії вперше отримали віртуальний щиток приладів, 14-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Крім того, з'явилися порти USB-C та бездротова зарядка для смартфонів.

У салоні вперше з'явився віртуальний щиток приладів Фото: Toyota

Серед опцій тепер є аудіосистема JBL зі знімною Bluetooth-колонкою. Також у базовій версії пікап Toyota Tacoma отримав набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Toyota Tacoma, характеристики

Всі Toyota Tacoma 2024 оснащені новим 2,4-літровим турбомотором. У суто бензинових версіях він розвиває 231-282 к. с., а через рік у продаж надійде 326-сильний гібрид із цією ж четвіркою та електромотором. Пікап може буксирувати тритонний причіп.

Пікап Toyota доступний із 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом. Версії Trailhunter і TRD Pro повнопривідні за замовчуванням: вони мають знижувальну передачу, блокування заднього диференціала, а також набір режимів для різних типів бездоріжжя. Крім того, їх оснастили посиленими амортизаторами.

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