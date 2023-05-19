В Україні помітили дуже рідкісний спортивний Mercedes-Benz 2000-х (фото)

Усього випущено лише 1750 заряджених седанів Mercedes C55 AMG. Спортивна версія моделі оснащена 5,4-літровим V8 потужністю 367 к. с.

У Києві сфотографували Mercedes-Benz C55 AMG 2005 року. Спортивний седан є справжнім раритетом, адже в Україні одиниці таких авто. Знімки з'явилися на сторінці topcars_ua у Instagram.

Седан Mercedes C55 AMG W203 є раритетом не лише в Україні. Усього з 2004 по 2007 роки випущено лише 1750 таких авто.

На вигляд Mercedes C55 AMG не надто відрізняється від стандартного C-Class Фото: Topcars UA

Головна відмінність Mercedes C55 AMG ховається під капотом. Відносно невеликий седан оснастили величезним 5,4-літровим V8 на 367 к. с. та 510 Н∙м. З 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Крім того, спортивний седан Mercedes W203 отримав збільшені гальма, а його підвіску та кермо допрацювали.

Цікаво, що заряджена версія виглядає досить скромно і візуально не дуже відрізняється від стандартного Mercedes C-Class W203. У неї скромний обвіс, мініатюрний задній спойлер і 17-дюймові диски. Крім того, ззаду видно чотири вихлопні труби. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві бачили дуже рідкісний спортивний родстер Mercedes 2000-х років.

Також ми писали, що у столиці помітили раритетний спортивний седан зі Швеції.