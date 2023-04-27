У Києві помітили дуже рідкісний та потужний спорткар Mercedes 2000-х (фото)

Усього випущено лише 1305 Mercedes SL65 AMG. Купе-кабріолет оснащений 6,0-літровим турбованим V12 потужністю 612 к. с.

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У Києві сфотографували заряджений Mercedes-Benz SL65 AMG 2005 року. Це не тільки найпотужніша, а й найрідкісніша версія купе-кабріолета. Фото Mercedes з'явилися на сторінці topcarsua у Instagram.

Усього випустили лише 1305 Mercedes-Benz SL65 AMG у кузові R230. Новим такий спорткар коштував 221 500 євро.

Спорткар оснащений 612-сильним V12

Головна особливість Mercedes SL65 AMG ховається під капотом. Купе-кабріолет оснащений величезним 6,0-літровим V12 із двома турбінами.

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Двигун розвиває 612 к. с. і має значний крутний момент в 1000 Н∙м. З 5-ступінчастою автоматичною КПП Mercedes SL65 AMG розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Крім того, в авто переналаштовано пневмопідвіску і встановлено збільшені гальма.

Новим купе-кабріолет коштував 221 500 євро

Надпотужна заряджена версія візуально мало чим відрізняється від стандартного Mercedes-Benz SL R230. Спорткар отримав скромний обвіс, чотири вихлопні труби та 19-дюймові диски. У салоні встановлені спортивні сидіння. Металевий дах складається за допомогою електроприводу.

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