Volkswagen продав свій завод у Росії та остаточно залишив ринок

Volkswagen продав свої акції ТОВ "Фольксваген Груп Рус" підприємству ТОВ "Арт-Фінанс". Наразі німецький бренд повністю покинув російський ринок.

Volkswagen продав свій завод у російському місті Калуга та частку своїх місцевих дочірніх компаній. Суперечки з російською владою щодо угоди тривали кілька місяців. Про це розповіли на сайті бренду.

Volkswagen продав свої акції ТОВ "Фольксваген Груп Рус" підприємству ТОВ "Арт-Фінанс", яке підтримує дилерська група "Авілон". Угода також включала виробничі потужності концерну у Калузі.

Подробиці суми угоди не розкриваються. Проте джерела заявили, що вона становила 138 млн доларів.

До речі, завод Volkswagen у Калузі припинив свою роботу з березня 2022 року. Причиною стало повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну, яке відбувається з 24 лютого 2022 року.

Важливо Volkswagen заборонив імпортувати свої автомобілі до Росії через Китай

Завод у Калузі має виробничу потужність 225 000 автомобілів на рік. На підприємстві працюють понад 4000 співробітників.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії продовжують стрімко дорожчати автомобільні запчастини через заборону на імпорт таких товарів.

Також ми писали, що в Росії хочуть створити індустрію масового відновлення та використання вживаних автозапчастин.