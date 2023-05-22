Найрідкісніший Chevrolet Corvette продали за ціною нового суперкара (фото)

Всього випущено лише 12 Chevrolet Corvette ZR2. Спорткар оснащений величезним 7,4-літровим V8 потужністю 425 к. с. та розвиває 245 км/год.

У США на аукціоні Mecum продали Chevrolet Corvette 1971 року. За спорткар віддали чималу суму – 715 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

Спорткар довгий час був музейним експонатом Фото: Mecum

Класичні Chevrolet Corvette C3 зараз цінуються колекціонерами, але, як правило, їх ціна не перевищує 100 000 доларів. Однак цей автомобіль дуже рідкісний і особливий.

Автомобіль непогано зберігся Фото: Mecum

З молотка пішов Chevrolet Corvette ZR2 — ексклюзивний варіант моделі. Всього випущено лише 12 таких авто, причому саме цей спорткар останній у серії.

Під капотом встановлений 7,4-літровий V8 Фото: Mecum

Chevrolet Corvette ZR2 оснащений величезним 7,4-літровим V8 потужністю 425 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за 5,3 с і долає 1/4 милі з місця за 13,8 с, а його максимальна швидкість становить 245 км/год. Це показники на рівні найдорожчих суперкарів тих років.

Пакет ZR2 включає збільшений радіатор охолодження, диференціал підвищеного тертя, а також спортивну підвіску та ефективніші гальма. Для зниження ваги з авто прибрали кондиціонер та радіо.

Chevrolet Corvette ZR2 розвиває 245 км/год Фото: Mecum

Довгий час Chevrolet Corvette ZR2 перебував у приватній колекції та виставлявся у музеї у Мічигані. Збережено всю оригінальну документацію на авто.

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні за мільйон доларів продали уславлений гоночний Dodge.

Також ми писали, що знаменитий Nissan із фільму "Форсаж" продали за $1,3 мільйона.