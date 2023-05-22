Найрідкісніший Chevrolet Corvette продали за ціною нового суперкара (фото)
Всього випущено лише 12 Chevrolet Corvette ZR2. Спорткар оснащений величезним 7,4-літровим V8 потужністю 425 к. с. та розвиває 245 км/год.
У США на аукціоні Mecum продали Chevrolet Corvette 1971 року. За спорткар віддали чималу суму – 715 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.
Класичні Chevrolet Corvette C3 зараз цінуються колекціонерами, але, як правило, їх ціна не перевищує 100 000 доларів. Однак цей автомобіль дуже рідкісний і особливий.
З молотка пішов Chevrolet Corvette ZR2 — ексклюзивний варіант моделі. Всього випущено лише 12 таких авто, причому саме цей спорткар останній у серії.
Chevrolet Corvette ZR2 оснащений величезним 7,4-літровим V8 потужністю 425 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП він розганяється до 100 км/год за 5,3 с і долає 1/4 милі з місця за 13,8 с, а його максимальна швидкість становить 245 км/год. Це показники на рівні найдорожчих суперкарів тих років.
Пакет ZR2 включає збільшений радіатор охолодження, диференціал підвищеного тертя, а також спортивну підвіску та ефективніші гальма. Для зниження ваги з авто прибрали кондиціонер та радіо.
Довгий час Chevrolet Corvette ZR2 перебував у приватній колекції та виставлявся у музеї у Мічигані. Збережено всю оригінальну документацію на авто.
Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні за мільйон доларів продали уславлений гоночний Dodge.
Також ми писали, що знаменитий Nissan із фільму "Форсаж" продали за $1,3 мільйона.