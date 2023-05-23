У "Дії" з'явилася можливість замінити посвідчення водія: покрокова інструкція

Нова послуга доступна для водіїв-початківців, а також для тих, хто втратив або пошкодив документ. На подання заяви знадобиться лише кілька хвилин.

У сервісі "Дія" з'явилася нова послуга, завдяки якій українці можуть набагато швидше замінити посвідчення водія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер у "Дії" можна подати заяву про заміну прав водія. Після цього готовий документ слід забрати в сервісному центрі МВС.

Нова послуга доступна для водіїв-початківців, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, та для тих, хто втратив або пошкодив документ. Крім цього, послугою можна скористатися для оформлення цифрового документа.

Під час оформлення послуги необхідно здійснити оплату протягом десяти хвилин після подання заявки. В іншому випадку заявку буде відхилено.

Як замінити посвідчення водія в "Дії":

авторизуйтесь у "Дії" натисніть на три крапки в меню цифрового посвідчення водія виберіть пункт "Заміна посвідчення водія" виберіть причину заміни посвідчення водія, адресу та тип документа виберіть тип посвідчення водія — пластиковий документ або цифровий варіант вкажіть контактні дані підпишіть заяву сплатіть послугу чекайте на повідомлення про отримання документа

Раніше Фокус розповів, що до Міністерства цифрової трансформації України доопрацювали послугу шерингу автомобілів у "Дії".