Євросоюз запроваджує ще одне обмеження для російських автомобілістів

Російські водії більше не зможуть скористатися "Зеленою картою" для країн ЄС, а також у Швейцарії та Великій Британії. Їм доведеться купувати на пунктах пропуску поліс прикордонного страхування.

У Європейському Союзі з 1 червня 2023 року російські "Зелені карти" стануть недійсними. РФ також запроваджує подібні обмеження для європейських країн. Про це повідомили на сайті Interfax.

"Зелена картка" є міжнародним договором про страхування автоцивільної відповідальності. До цієї системи входили 48 країн, у тому числі й Україна, але вже з 1 червня Росію буде виключено.

Російська спілка автостраховиків припиняє дію двосторонніх угод з бюро/спілками автостраховиків держав Європейського економічного простору, а також Швейцарії та Великої Британії. До 1 червня "Зелені карти" працюватимуть у звичайному порядку.

Для поїздок країнами ЄС, Швейцарії та Великої Британії після 31 травня 2023 року російським водіям доведеться купувати на пунктах пропуску поліс прикордонного страхування відповідної країни. Таке обмеження діятиме і для поїздок Росією.

Раніше Фокус повідомляв, що у Росії всіх власників автомобілів Mercedes-Benz позбавили можливості користуватися телематичним сервісом Mercedes me ID.