Популярний позашляховик Jeep відкликають через проблеми з кермом

Jeep розпочав розслідування цього дефекту 27 лютого 2023 року. Дефект потенційно зачіпає 53 965 позашляховиків Jeep Grand Cherokee та 35 401 екземпляр Grand Cherokee L.

Позашляховики Jeep Grand Cherokee 2022-2023 років та Grand Cherokee L 2021-2023 років відкликають через небезпечний заводський дефект. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У США під відгук потрапили 89 372 позашляховики Jeep Grand Cherokee і Grand Cherokee L. На деяких з цих авто можуть бути неправильно зібрані кермові колонки.

Jeep розпочав розслідування цього дефекту 27 лютого 2023 року. Усього було виявлено 15 проблем, пов'язаних з кермовими колонками. На щастя, поки що не зафіксовано жодного нещасного випадку.

У деяких автомобілів, що зійшли з конвеєра в Детройті, також був неправильно встановлений проміжний вал. Це може призвести до серйозної поломки.

Всі власники позашляховиків, яких можуть торкнутися проблеми, повідомлять про відкликання. Воно розпочнеться 7 липня 2023 року.

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Jeep заявляє, що дефект потенційно зачіпає 35 401 позашляховик Jeep Grand Cherokee L, випущений у період з 27 січня 2021 по 4 квітня 2023 року. Також дефект може бути у 53 965 одиниць Grand Cherokee, випущених у період з 19 жовтня 2021 року по 4 квітня 2023 року.

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