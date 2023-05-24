Фургон Ford Transit перетворили на незвичайний позашляховик із величезними колесами (фото)

Незавершений проєкт виставлено на продаж за 6213 доларів. За ці гроші покупець отримує один із найнезвичайніших фургонів у світі, але з деякими поломками.

У Великій Британії на продаж виставили унікальний проєкт на базі фургона Ford Transit. Автомобіль оснастили величезними колесами та потужним двигуном V8. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Кузов Ford Transit встановили на нове шасі від масивного позашляховика. Від стандартних коліс також позбулися, замінивши їх на величезні колеса від монстр-трака.

Проєкт не завершили повністю. Фургон не допущений для доріг загального користування та потребує деяких доробок. Незвичайний монстр-трак досягає 3353 мм заввишки та 2438 мм завширшки.

Фургон не допущено для доріг загального користування Фото: ebay.com

На кузові є сліди корозії. Продавець зазначив, що фургон потрібно перефарбувати, а також замінити карданний вал, шланги радіатора та гальмівні трубки.

Для завершення проєкту потрібно зробити ще чимало роботи Фото: ebay.com

Під капотом розташовано 6,5-літровий двигун V8 від Oldsmobile. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач і передає потужність на чотири колеса.

Продавець просить за цей унікальний автомобіль 6213 доларів. Проте покупцеві доведеться докласти ще чимало зусиль, що завершити проєкт.

Раніше Фокус розповів, що новий пікап Ford Maverick перетворили на дешевий і практичний будинок на колесах.