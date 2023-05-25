Карбоновий корпус і автопілот: презентовано найшвидшу та найдорожчу Honda в історії (фото)

Літак HondaJet пройшов ґрунтовну модернізацію. Бізнес-джету збільшили запас ходу, він отримав нові двигуни й інноваційний автопілот.

У Швейцарії представлено нову HondaJet Elite II. Третє покоління компактного бізнес-джету вже сертифіковане у США та надійде у виробництво з кінця 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Бізнес-джет коштує від $6,95 мільйонів Фото: Honda

Літак HondaJet Elite II пройшов ґрунтовну модернізацію. У нього, як і раніше, фюзеляж із карбону та інших композитних матеріалів та алюмінієве крило, але аеродинаміка покращена, а маса зросла на 91 кг за рахунок збільшеного запасу палива. Тепер HondaJet може пролетіти 2865 км без дозаправки, і це рекорд у класі.

HondaJet Elite II називають не тільки "дальнобійним", а й найшвидшим літаком у класі. Пара нових реактивних двигунів GE Honda HF120 забезпечує крейсерську швидкість 782 км/год. Звичайно, це найшвидша Honda в історії.

Літак оснастили інноваційним автопілотом Фото: Honda

Нова HondaJet Elite II отримала сучасну авіоніку Garmin G3000, а також інноваційний автопілот із функцією автоматичної екстреної посадки.

Салон HondaJet Elite II розрахований на 6-7 пасажирів, також передбачено багажник об'ємом 1756 л. На вибір запропоновані два варіанти обробки салону (кольори оніксу або сталі), але в будь-якому випадку встановлені поворотні крісла, розкладні столи та вбиральня.

Салон HondaJet розрахований на 6-7 пасажирів Фото: Honda

Ціна HondaJet Elite II стартує з 6,95 мільйона доларів, тобто це ще й найдорожча Honda.

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