Як на Дикому Заході: у США ковбой допоміг упіймати корову, яка вибігла на шосе (відео)

Корова була налякана та вибігла просто на автостраду. На щастя, на допомогу поліцейським приспів ковбой, який зміг заарканити тварину.

У штаті Мічиган на одну з автострад вибігла корова. Щоб упіймати тварину, довелося звернутися за допомогою до ковбоя. Про це розповіли на сайті Drive.

Корова опинилася на автостраді Interstate-75 між Детройтом та Флінтом після того, як втекла з пасовища. Тварина була налякана, через що побігла прямо дорогою.

Спочатку корову намагалися витягнути з гравійного кар'єру. Спроба виявилася невдалою та тварина побігла далі.

На щастя, всі автомобілі об'їхали корову, попри високу швидкість руху. Водії виявилися вкрай обережними.

На допомогу поліцейським приспів ковбой верхи на коні. Чоловік зміг швидко заарканити тварину та відвести її у безпечне місце. Тепер її життю нічого не загрожує.

Відео, записане відеореєстратором у поліцейському авто, миттєво стало популярним в інтернеті. Більшість користувачів зазначили, що ковбой діяв дуже професійно, завдяки чому операція порятунку тварини пройшла успішно.

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