У США через черепаху сталася масова ДТП з кількома автомобілями (відео)

Черепаха переходила дорогу та один з водіїв вирішив пропустити її. Через це вантажівка, яка їхала ззаду, не встигла вчасно загальмувати та протаранила кілька інших автомобілів.

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У Флориді кілька автомобілів зіткнулися на трасі після того, як один з водіїв викликав ланцюгову реакцію. Він намагався пропустити черепаху, яка переходила дорогу. Про це повідомили на сайті Motor1.

На відео видно, як чорний пікап зупинився на лівій смузі, щоб пропустити черепаху. Водій вантажівки, яка їхала ззаду, не встиг вчасно загальмувати та зіткнувся з кількома автомобілями.

Поліцейські поділилися, що у ДТП немає постраждалих. Вони звернулися до водіїв та нагадали, що спроба допомогти тваринам може обернутися катастрофою. Тому в подібних випадках слід оцінювати всі ризики.

Не варто зупинятися на швидкісній трасі без суттєвої потреби. Такі дії значно підвищують шанси виникнення ДТП і можуть завдати шкоди іншим учасникам дорожнього руху.

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Черепаха не постраждала внаслідок ДТП. На щастя, водій вантажівки зміг об'їхати її. Тепер водіям пошкоджених автомобілів доведеться відвідати автомайстерню.

Раніше Фокус розповів, що в США агресивний водій став винуватцем великої ДТП, навмисно протаранивши чотири інші автомобілі.