Спорткар Porsche Boxster із легкістю впорався з тестом на керованість (відео)

Експерти похвалили Porsche Boxste за відточену керованість навіть із повною спорядженою масою. Спорткар залишався стабільним на високій швидкості.

Експерти перевірили керованість спорткара Porsche Boxster у лосиному тесті. Автомобіль легко справився зі складним випробуванням. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Porsche Boxster є спорткаром початкового рівня в модельній лінійці бренду. Проте це швидкий автомобіль із відточеною керованістю.

Експерти високо оцінили керованість німецького спорткара. Родстер тримав дорогу навіть із повною спорядженою масою в 1730 кг.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Спочатку водій-випробувач пройшов лосиний тест на швидкості 75 км/год. Спорткар легко впорався з цим випробуванням, тому його швидкість збільшили до 79 км/год. Ця спроба також виявилася успішною.

Випробовування проходив спорткар Porsche Boxster у версії 25 Years Limited Edition. Він оснащений 4,0-літровим опозитним двигуном потужністю 400 к.с. і 430 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,0 секунди, а максимальна швидкість становить 288 км/год.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах.