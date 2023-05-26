У США розлючений натовп розбив спорткар Toyota за проїзд закритою вулицею (відео)

Подружжя намагалося проїхати через закриту вулицю, щоб повернутися додому, але їхній автомобіль розбив розлючений натовп любителів вуличних перегонів. Поліція продовжує розслідувати цей інцидент.

У США розлючений натовп вуличних перегонників розбив спорткар Toyota MR2 Spyder. Власниця авто проїхала перекритою вулицею. Відео опублікували у Twitter.

Під час проведення вуличних перегонів юрби глядачів зазвичай перекривають ділянку дороги чи цілу вулицю (як у фільмі "Форсаж"). Вони не пропускають сторонніх, щоб не заважали перегонникам.

Інцидент стався у Толланді, штат Коннектикут. Пізно ввечері подружжя Денніс і Стефані Саркісян намагалися проїхати вулицею, щоб повернутися додому після вечері з друзями, але натовп вирішив розбити їхнє авто.

Жінка одразу вийшла з автомобіля, щоб зупинити натовп, але спроба виявилася невдалою. У результаті кілька людей били спорткар ногами, а інші — стрибали по кузову.

Toyota MR2 Spyder отримала багато пошкоджень. Спорткар тепер потребує заміни задніх ліхтарів, бічних дзеркал заднього виду, даху та деяких панелей кузова.

Через кілька хвилин Денніс та Стефані Саркісян змогли виїхати. Пара відразу звернулася до поліції.

Пізніше поліцейські заарештували 20-річного Джефферсона Дюрона, якого вони впізнали як лідера нелегальних вуличних перегонів. Злочинця було звільнено під заставу у розмірі 30 000 доларів, а розслідування справи триває.

Раніше Фокус писав, що у Флориді кілька автомобілів зіткнулися на трасі через черепаху, яка вийшла прямо на дорогу.