В Україні створили яскраве купе "Перемога" на базі сучасного спорткара Mercedes (фото)

Купе "Перемога" отримало незвичайний дизайн у ретростилі та силову установку від Mercedes-Benz CL550. Ефектний автомобіль доступний для замовлення за ціною від 25 тисяч доларів без урахування "донора".

Українське тюнінг-ательє Specautotuning створило унікальне купе у ретростилі під назвою "Перемога". Автомобіль заснований на спорткарі Mercedes-Benz CL550 (C216). Про це повідомили на сайті ТопЖир.

Дизайн автомобіля натхненний радянською моделлю ГАЗ-М-20 "Победа". "Перемога" відрізняється плавними лініями кузова та сучасними деталями.

Купе отримало плавні лінії кузова Фото: Specautotuning

Кузов купе пофарбували у синій та білий кольори. Спереду розташовані хромована решітка радіатора та круглі фари.

Робота над створенням проєкту розпочалася понад три роки тому. Виробництво авто налагоджено у Бучанському районі.

В основі купе лежить спорткар Mercedes-Benz CL550 у кузові C216. Від "донора" зберігся цілком оригінальний інтер'єр.

Інтер'єр залишився без змін Фото: Specautotuning

Під капотом розташований 5,5-літровий атмосферний двигун потужністю 382 к.с. і 530 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Ексклюзивний автомобіль доступний для замовлення. Вартість авто становить від 25 тисяч доларів без урахування "донора".

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