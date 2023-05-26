Росія без шин: французький виробник Michelin продає свій бізнес у РФ

Ще у квітні Michelin оголосила про припинення своєї діяльності у Росії. Компанія припиняє виробництво у РФ через вторгнення Кремля в Україну.

Французький виробник шин Michelin повністю продасть свій бізнес у Росії. Дочірні компанії MRTMC та Camso CIS отримає підприємство Power International Tyres. Про це розповіли на сайті Reuters.

Сторони підписали угоду, завдяки якій на російському заводі Michelin у Давидовому буде збережено 250 робочих місць. У Michelin зазначили, що співробітники, які не хочуть залишатися працювати на підприємстві, зможуть піти з роботи "на хороших умовах".

У квітні Michelin оголосила про припинення своєї діяльності у РФ. Через це обсяг продажу компанії знизився на 25% за підсумками першого кварталу 2023 року.

У 2022 році французький виробник заявив, що припиняє виробництво у Росії через вторгнення Кремля в Україну. Тоді ж було скасовано й експорт шин до РФ.

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У травні російський ринок також залишив німецький виробник шин Continental. Компанія продала свій завод під Калугою та заборонила експорт своїх товарів до Росії через вторгнення в Україну.

Раніше Фокус писав, що в Росії продовжують стрімко дорожчати автомобільні запчастини.