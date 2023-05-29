В Україні подорожчали автомобілі з пробігом: динаміка цін на популярні моделі

У квітні в Україні на продаж виставили менше автомобілів з пробігом, ніж у березні. Проте їхня середня вартість стала вищою, ніж за минулий місяць.

В Україні продовжують дорожчати автомобілі з пробігом. Це стосується багатьох популярних моделей на ринку. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані про продаж вживаних автомобілів в Україні. Вони вивчили динаміку цін та поділилися результатами своїх досліджень.

Загалом за квітень 2023 року в Україні на продаж виставили 218,4 тисячі автомобілів з пробігом. Це на 15% менше, ніж у березні

Також у квітні зменшилася сукупна вартість автомобілів, виставлених на продаж. За місяць вона становила $1,85 млрд, а в березні — $2,07 млрд.

Де продавали найбільше автомобілів з пробігом

За квітень 2023 року найбільше оголошень про продаж вживаних авто розмістили у Київській області та Києві (38,3 тисячі авто). На Львівщині продавали 19,2 тисячі автомобілів, а на Дніпровщині — 17,5 тисячі авто. Найменше оголошень було у Кіровоградській (4,3 тисячі авто), Луганській (1,5 тисячі авто) та Херсонській (менше ніж 1 тисяча авто) областях.

Найдешевші автомобілі за середньою вартістю були у Херсонській (3 200 доларів), Донецькій (3 399 доларів) та Запорізькій (4 200 доларів) областях. Найдорожчі авто з пробігом були у Києві та Київській області (7 350 доларів), Львівській (6 500 доларів) та Волинській (6 500 доларів) областях.

Найбільша сукупна вартість автомобілів також була у Києві та Київській області (462 млн доларів), Львівській (175 млн доларів) та Дніпропетровській (144 млн доларів) областях. Найменша сукупна ціна на авто була у Донецькій (25 млн доларів), Луганській (16 млн доларів) та Херсонській (4,7 млн доларів) областях.

Як змінилися ціни на популярні автомобілі з пробігом

За квітень на вторинному ринку України найбільше подорожчав BMW 5 Series Фото: BMW

Середня ціна на вживані автомобілі за квітень 2023 року становила 5 600 доларів. Це на 5,7% більше, ніж за березень 2023 року.

Серед популярних моделей авто в Україні найбільше подорожчали BMW 5 Series (на 10,1%), BMW 3 Series (на 9,1%) та ВАЗ 2101 (на 4,9%). Найменше подорожчали Skoda Octavia (на 0,7%), Opel Astra (на 2%) та Daewoo Lanos (на 2,2%).

Топ 15 найпопулярніших автомобілів в Україні:

BMW 5 Series: +625 доларів BMW 3 Series: +500 доларів ВАЗ 2101: +27 доларів ВАЗ 2107: +50 доларів Ford Focus: +250 доларів Mercedes-Benz E-Class: +200 доларів ВАЗ 2109/21099: +50 доларів Audi A6: +200 доларів Volkswagen Passat: +223 долари Volkswagen Golf: +160 доларів Renault Megane: +200 доларів Daewoo Lanos: +55 доларів Opel Astra: +100 доларів Skoda Octavia: +51 доларів ВАЗ 2106: без змін

Раніше Фокус писав, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.