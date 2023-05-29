Автомобіль з перших 24-годинних перегонів у Ле-Мані продали за ціною літака (фото)

Bentley 3 Litre має неймовірну історію у перегонах, яка зробила його ще дорожчим. Автомобіль довгі роки вважався загубленим і простояв у гаражі понад три десятиліття.

Британський колекціонер викупив давно втрачений раритетний автомобіль Bentley 3 Litre 1922 року випуску. За авто виручили понад 3,7 млн доларів, як за легкий приватний літак. Про це повідомили на сайті Kidston.

Історія бере свій початок з далекого 1922 року. Тоді британський перегонник Джон Дафф за кермом Bentley 3 Litre встановив кілька рекордів під час перегонів на витривалість Double Twelve Hour Record у Бруклендсі.

Bentley 3 Litre став першим автомобілем, який брав участь у 24-годинних перегонах у Ле-Мані Фото: Goodwood

Пізніше Дафф звернувся до Bentley, щоб створити новий болід для 24-годинних перегонів у Ле-Мані. Тоді в компанії відповіли, що жоден автомобіль не зможе витримати такого навантаження, але перегонник зміг переконати власника авто взяти його на змагання.

Перші 24-годинні перегони у Ле-Мані виявилися неймовірно суворими. Bentley 3 Litre програвав конкурентам через відсутність передніх гальм, але був дуже швидким на прямих.

Під час заїзду паливний бак автомобіля був пробитий камінням. Після цього команді механіків знадобилося дві з половиною години, щоб усунути несправність. У підсумку Bentley 3 Litre фінішував на четвертому місці у цих перегонах.

В 1924 році Bentley 3 Litre зміг здобути перемогу у 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Це вдалося, зокрема, завдяки переднім гальмам, які дозволили автомобілю гальмувати набагато ефективніше.

Пізніше Bentley 3 Litre виконував роль евакуатора для інших перегонових авто. Наприкінці 40-х років його модернізували в універсал, а згодом він перейшов у володіння жінки, яка їздила на авто разом зі своїми собаками.

Автомобіль перемагав у 24-годинних перегонах у Ле-Мані 1924 року Фото: Kidston.com

Жінка понад три десятиліття зберігала унікальний автомобіль у себе в гаражі, не підозрюючи про його цінність. У 97 років вона вирішила продати це авто та зв'язалася з власником автомобільного музею. Він здивувався, коли перевірив номери шасі та двигуна.

Bentley 3 Litre довгі роки вважався загубленим Фото: Kidston.com

Довгі роки цей Bentley 3 Litre вважався загубленим. Після перепродажу автомобіль відновили до вихідного стану та виставили на повторний продаж. Тоді його купив британський колекціонер, який побажав залишитися анонімним.

Bentley 3 Litre оснащений 3,0-літровим рядним чотирициліндровим двигуном потужністю 71 к.с. Він працював у парі з чотириступінчастою коробкою передач. Автомобіль був здатний розвивати швидкість до 161 км/год.

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