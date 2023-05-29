Mercedes Sprinter перетворили на розкішний дім на колесах за $250 000 (відео)

Будинок на колесах Kabe Imperial i860 LQB побудований на шасі Mercedes Sprinter. Усередині облаштували розкішну спальню, кухню-вітальню та санвузол.

На виставці в Штутгарті шведська компанія Kabe презентувала автобудинок Imperial i860 LQB. Він надійшов у продаж за ціною від 254 500 доларів. Огляд новинки з'явився на Youtube-каналі блогера Алана Гіта.

Передні сидіння можна розвернути На кухні встановили плиту, холодильник і раковину

Будинок на колесах Kabe Imperial i860 LQB побудований на шасі Mercedes Sprinter, але є тривісним. Він сягає 8,8 м завдовжки і 2,3 м завширшки, а в рух його наводить 2,0-літровий 170-сильний турбодизель, що працює в парі з 9-ступінчастим автоматом.

У спальні встановлені два ліжка

Упізнати в автобудинку Mercedes Sprinter важко, адже в нього повністю новий кузов і розкішний інтер'єр, оброблений шкірою та деревом і доповнений дорогими меблями.

Усередині облаштовано чотири спальні місця: два ліжка в окремій спальні та ще два розкладаються під стелею. Всередині встановлені дивани та численні шафи різних розмірів.

Кухня Mercedes Kabe Imperial i860 LQB включає плиту, духовку, холодильник і раковину. Передні сидіння можна повернути до столу. Крім того, облаштований санвузол, а оснащення включає адаптивний круїз-контроль і потужний кондиціонер. Живить електрообладнання потужна батарея на 92 А∙год.

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