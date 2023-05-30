Toyota показала незвичайний спортивний седан з водневим двигуном (відео)

Спортивний седан отримав безліч візуальних покращень у порівнянні зі стандартною моделлю. Toyota Mirai Sport може одержати серійну версію.

На перегонах Super Taikyu Fuji 24 Hours у Японії Toyota показала незвичайний концепт Mirai Sport. Це спортивна версія водневого седана, який доступний у деяких країнах з 2020 року. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Toyota Mirai Sport відрізняється кузовним обвісом, новими колісними дисками та унікальним забарвленням. Велику решітку радіатора замінили більш компактною. Між фарами з'явилася темна накладка.

Ззаду з'явився масивний дифузор глянсового чорного кольору. На кришці багажника встановлено невеликий спойлер.

Ззаду з'явився спойлер і масивний дифузор Фото: Скриншот

Toyota Mirai Sport оснастили 21-дюймовими колісними дисками. Вони взуті у шини Michelin Pilot Sport S розміром 245/40R21.

На авто встановили 21-дюймові колісні диски Фото: Скриншот

Седан оснащений електромотором потужністю 185 к.с. і крутним моментом 300 Нм. Запас ходу складає до 647 км на одному заряді.

Ціни на стандартну Toyota Mirai у Японії починається з 50 639 доларів. Серійна версія спортивної моделі коштуватиме ще дорожче.

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