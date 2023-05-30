Рекордна компенсація: водій відсудив $1,35 мільйона за яму на дорозі

Яма на дорозі стала причиною ДТП, у якій травмувався водій, а машина зазнала пошкоджень. Суд став на бік потерпілого.

У Великій Британії автомобіліст отримає рекордну компенсацію збитків від ями на дороги. Суд ухвалив, що уряд Уельсу має виплатити британцю рекордні 1,1 мільйона фунтів стерлінгів ($1,35 мільйона). Про це пише The Telegraph.

Компенсації за пошкоджені через ями на дорозі автомобілі – не рідкість у Великій Британії. Якість доріг там сильно погіршилася останніми роками і лише за квітень 2023 року від вибоїн постраждали 50 000 авто. З 2017 року водіям виплатили вже 139 мільйонів фунтів стерлінгів ($171 млн) компенсації, однак у середньому виплати становлять 1077 фунтів стерлінгів ($1327) на одну особу.

Така велика сума в цьому випадку обумовлена тим, що саме яма на дорозі стала причиною ДТП. Аварія сталася у 2018 році: машина була пошкоджена, а водій отримав серйозні травми, що спонукало його звернутися до суду.

Подробиці ДТП та ім'я британця не розкривають, але відомо, що він подав судовий позов у 2018 чи 2019 році. Судовий процес тривав чотири роки, але у результаті суддя став на бік водія.

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