Розділи
Матеріали
Авто

Бюджетний хетчбек від Renault став найпопулярнішим автомобілем у Європі

Фото: Dacia | У Європі за місяць купили майже 19 тисяч одиниць Dacia Sandero

Європейці віддають перевагу компактним автомобілям і бюджетним кросоверам. Найпопулярнішим електромобілем на ринку Європи залишається Tesla Model Y.

Експерти назвали найпопулярніші нові автомобілі у Європі за підсумками квітня 2023 року. У лідерах виявилися компактні хетчбеки та кросовери. Про це повідомили на сайті Morocco World News.

У JATO Dynamics проаналізували дані про продаж нових авто за квітень. Найуспішнішими брендами на ринку виявилися Volkswagen, Audi, Toyota, Renault та BMW.

Найпопулярнішою моделлю став бюджетний хетчбек Dacia Sandero. За минулий місяць було продано 18 659 таких автомобілів.

Найчастіше Dacia Sandero купували у Бельгії та Ірландії. Також модель посіла друге місце з продажу у Португалії та Іспанії.

Топ 25 найпопулярніших нових автомобілів у Європі за квітень:

  1. Dacia Sandero — 18 659 авто
  2. Volkswagen T-Roc — 16 746 авто
  3. Opel/Vauxhall Corsa — 16 578 авто
  4. Renault Clio — 15 792 авто
  5. Peugeot 208 — 15 026 авто
  6. Fiat/Abarth 500 — 13 775 авто
  7. Toyota Yaris Cross — 13 626 авто
  8. Volkswagen Golf — 13 209 авто
  9. Dacia Duster — 12 953 авто
  10. Skoda Octavia — 12 817 авто
  11. Kia Sportage — 12 153 авто
  12. Hyundai Tucson — 12 010 авто
  13. Ford Puma — 11 655 авто
  14. Renault Captur — 11 453 авто
  15. Volkswagen Tiguan — 11 353 авто
  16. Peugeot 2008 — 10 787 авто
  17. Tesla Model Y — 10 553 авто
  18. Toyota Yaris — 10 357 авто
  19. Audi A3 — 10 208 авто
  20. Volkswagen Polo — 10 063 авто
  21. Peugeot 3008 — 9 907
  22. Ford Kuga — 9 802 авто
  23. Nissan Qashqai — 9 531 авто
  24. Mini Hatch — 9 155 авто
  25. Fiat Panda — 8 718

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.