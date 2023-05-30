Київська поліція купила гібридний Toyota Camry вартістю понад 1,6 мільйона гривень (фото)

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащена 218-сильною силовою установкою. До списку оснащення входять круїз-контроль, клімат-контроль, іонізатор, датчики дощу та освітлення.

Автопарк Управління поліції охорони у Києві поповнить гібридний седан Toyota Camry. Вартість такого автомобіля складає 1 620 696 грн. Інформацією про закупівлю поділилися на сайті Prozorro.

За результатами тендеру Управління поліції охорони у місті Києві отримає у ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT. Седан виконаний у комплектації Prestige+. До списку оснащення додатково увійдуть сигнально-гучномовний пристрій потужністю 150 Вт та сині проблискові маячки з живленням від розетки 12В.

Управління поліції охорони у місті Києві замовило лише один гібридний седан Фото: Prozorro

Toyota Camry оснащується безліччю подушок безпеки, включаючи фронтальні та бічні, для колін водія, передні та задні захисні шторки. Також в комплектацію входять круїз-контроль, клімат-контроль, іонізатор, датчики дощу та освітлення.

Toyota Camry оснащена всіма сучасними системами безпеки Фото: Toyota

Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT оснащується гібридною силовою установкою з 2,5-літровим двигуном та електромотором сумарною потужністю 218 к.с. і 221 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з безступінчастою коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,3 секунди. Максимальна швидкість становить 180 км/год.

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