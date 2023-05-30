Porsche розробили бюджетний електричний мопед (фото)

Yadea VF F200 здатний розганятися від 0 до 50 км/год лише за 2,5 секунди. З повним зарядом акумулятора мопед може проїхати до 140 км.

Китайська компанія Yadea представила електричний мопед VF F200. За зовнішність моделі відповідальні у дизайн-центрі Porsche. Про це повідомили на сайті Electrek.

Технічну частину VF F200 розробили інженери Yadea. Porcshe допомогли зробити дизайн мопеда більш спортивним та ефектним.

Porsche зробили дизайн Yadea VF F200 більш спортивним Фото: Yadea

У дизайн-центрі Porsche заявили, що VF F200 був "натхненний скульптурними та елегантними формами спортивних автомобілів". Саме тому електроскутер отримав стрімкий силует.

Попереду розташована роздільна оптика з декоративними вставками, які імітують карбон. Для водія доступний компактний дисплей, який буде виконувати роль панелі приладів.

Yadea VF F200 оснащений невеликим дисплеєм Фото: Yadea

Yadea VF F200 оснащений електромотором потужністю 13,4 к.с. Його живить пара акумуляторних батарей, що дозволяє проїхати на одному заряді до 140 км.

Електромопед здатний розвивати швидкість до 100 км/год. Розгін від 0 до 50 км/год займає лише 2,5 секунди.

Yadea VF F200 дебютує у Європі до кінця 2023 року. Вартість та докладні характеристики моделі поки тримають у секреті.

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